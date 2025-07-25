Минтранс сообщил об обнаружении бортовых самописцев упавшего Ан-24

Фото: телеграм-канал "Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"

Специалистам удалось обнаружить на месте крушения самолета Ан-24 в Амурской области бортовые самописцы. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу правительства России.

"В ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки", – говорится в сообщении.

Самолет Ан-24 потерпел крушение 24 июля. Обломки воздушного судна были обнаружены спасателями в 15 километрах от Тынды.

На борту самолета находились 48 человек, по данным следственных органов, все они погибли. Известно, что 13 из них были жителями Хабаровского края, также в самолете находился гражданин Китая.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. В числе основных рассматриваются версии о технической неисправности и человеческом факторе.

Родственникам погибших в крушении выплатят по 5 миллионов рублей. Профильным ведомствам поручено оперативно работать с приемом и рассмотрением заявлений на выплаты.