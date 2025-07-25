На борту разбившегося Ан-24 находились 13 жителей Хабаровского края

Фото: телеграм-канал "Следком"

Тринадцать жителей Хабаровского края находились на борту Ан-24, разбившегося в Амурской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минсоцзащиты региона.

При этом собеседник агентства сообщил, что на данный момент дополнительной информации по пассажирам нет.

Самолет Ан-25, следовавший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, разбился 24 июля. Обломки судна были обнаружены спасателями в 15 километрах от Тынды.

На борту самолета находились 48 человек. По информации СК, все они погибли при крушении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В числе основных версий случившегося названы техническая неисправность и человеческий фактор.

Утром 25 июля сотрудники транспортной прокуратуры продолжили работать на месте крушения самолета. Также к месту крушения выехал заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Вадим Кротов.