Транспортная прокуратура продолжает работать на месте крушения Ан-24

Фото: телеграм-канал "Дальневосточная транспортная прокуратура"

Сотрудники транспортной прокуратуры продолжают работать на месте крушения Ан-25 в Амурской области утром 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что работа прокуратуры ведется в целях координации действий правоохранительных органов на месте происшествия. Также к месту крушения выехал заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Вадим Кротов.

Самолет Ан-25, следовавший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, разбился 24 июля. Обломки воздушного судна были обнаружены в 15 километрах от Тынды.

На борту самолета находились 48 человек. По информации СК, все они погибли при крушении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В числе основных версий случившегося названы техническая неисправность и человеческий фактор.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал имена шести погибших при крушении Ан-24 членов экипажа.