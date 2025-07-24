24 июля, 20:18Происшествия
Стали известны имена погибших членов экипажа самолета Ан-24
Фото: телеграм-канал "Следком"
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал имена шести погибших при крушении самолета Ан-24 членов экипажа. Об этом сообщает RT со ссылкой на пост главы региона.
В списке значатся:
- командир Вячеслав Логвинов;
- второй пилот Кирилл Плаксин;
- бортмеханик Владимир Вохминцев;
- бортпроводник Анастасия Бессмертная;
- авиационный техник Виталий Колтунов;
- авиационный техник Алексей Лысенко.
Самолет, следовавший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, потерпел крушение 24 июля. Изначально он пропал с радаров и перестал выходить на связь, а после обломки лайнера обнаружили в 15 километрах от Тынды.
На борту судна находились 48 человек. По данным СК, никто из них не выжил. В связи с этим в Амурской области объявлен трехдневный траур.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В числе основных версий случившегося названы техническая неисправность и человеческий фактор.
Свои соболезнования в связи с трагедией принес Владимир Путин, выразив слова искреннего сочувствия родным и близким погибших.
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