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24 июля, 20:18

Происшествия

Стали известны имена погибших членов экипажа самолета Ан-24

Фото: телеграм-канал "Следком"

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал имена шести погибших при крушении самолета Ан-24 членов экипажа. Об этом сообщает RT со ссылкой на пост главы региона.

В списке значатся:

  • командир Вячеслав Логвинов;
  • второй пилот Кирилл Плаксин;
  • бортмеханик Владимир Вохминцев;
  • бортпроводник Анастасия Бессмертная;
  • авиационный техник Виталий Колтунов;
  • авиационный техник Алексей Лысенко.

Самолет, следовавший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, потерпел крушение 24 июля. Изначально он пропал с радаров и перестал выходить на связь, а после обломки лайнера обнаружили в 15 километрах от Тынды.

На борту судна находились 48 человек. По данным СК, никто из них не выжил. В связи с этим в Амурской области объявлен трехдневный траур.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В числе основных версий случившегося названы техническая неисправность и человеческий фактор.

Свои соболезнования в связи с трагедией принес Владимир Путин, выразив слова искреннего сочувствия родным и близким погибших.

Новости регионов: все пассажиры Ан-24 погибли при крушении в Амурской области

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Сюжет: Крушение Ан-24 под Тындой
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