Стали известны имена погибших членов экипажа самолета Ан-24

Фото: телеграм-канал "Следком"

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал имена шести погибших при крушении самолета Ан-24 членов экипажа. Об этом сообщает RT со ссылкой на пост главы региона.

В списке значатся:



командир Вячеслав Логвинов;

второй пилот Кирилл Плаксин;

бортмеханик Владимир Вохминцев;

бортпроводник Анастасия Бессмертная;

авиационный техник Виталий Колтунов;

авиационный техник Алексей Лысенко.

Самолет, следовавший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, потерпел крушение 24 июля. Изначально он пропал с радаров и перестал выходить на связь, а после обломки лайнера обнаружили в 15 километрах от Тынды.

На борту судна находились 48 человек. По данным СК, никто из них не выжил. В связи с этим в Амурской области объявлен трехдневный траур.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В числе основных версий случившегося названы техническая неисправность и человеческий фактор.

Свои соболезнования в связи с трагедией принес Владимир Путин, выразив слова искреннего сочувствия родным и близким погибших.

