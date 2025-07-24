ТАСС: причиной крушения Ан-24 под Тындой могла стать ошибка пилота

Пассажирский самолет Ан-24 потерпел крушение в Амурской области 24 июля. На борту лайнера находились почти 50 человек, выживших в катастрофе нет. Что известно о трагедии – в материале Москвы 24.

Упал при заходе на посадку

Фото: телеграм-канал "Дальневосточная транспортная прокуратура"

Пассажирский самолет Ан-24 иркутской авиакомпании "Ангара" следовал по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. По данным Росавиации, на борту были 48 человек (42 пассажира и 6 членов экипажа). Лайнер перестал выходить на связь в 12:58 по местному времени (06:58 по московскому) после того, как ушел на второй круг при заходе на посадку в аэропорту Тынды, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. При этом сигналов бедствия он не подавал, рассказал ТАСС источник в оперативных службах.

Спустя несколько часов экипаж спасательного вертолета МЧС заметил горящий фюзеляж на склоне горы в 16 километрах от Тынды. Все находившиеся на борту погибли, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. В ликвидации последствий крушения задействованы более 100 человек и 20 единиц техники местных экстренных служб, указали власти Амурской области.

Соболезнования в связи со случившимся выразил Владимир Путин.





Владимир Путин президент РФ Сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе.

В Амурской области объявлен траур с 25 по 27 июля. Также слова поддержки родственникам сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Он отметил, что родственникам жителей региона, которые были на борту, выплатят по 1 миллиону рублей. В регионе тоже объявлен трехдневный траур.

"Выражаю искренние соболезнования всем, кого коснулась эта катастрофа. Для нас ценна жизнь каждого человека, откуда бы он ни был – из Хабаровска, Благовещенска, Тынды, Иркутска или других регионов России. Разделяю боль утраты с каждым потерявшим сегодня близких людей", – сказал Демешин.

Соболезнования выразили президенты Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев соответственно, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Также слова поддержки высказала поверенная в делах посольства Великобритании в РФ Дейни Долакия, МИД Турции и губернаторы российских регионов.

В правительстве РФ заявили, что окажут всю необходимую помощь родственникам погибших. Кроме того, создана специальная комиссия, которую возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.

Родственники пассажиров получат страховые выплаты от авиакомпании "Ангара", сообщил в соцсетях губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Кроме того, организована работа горячих линий на базе МЧС (8 (800) 775–17–17 и 8 (4162) 53–99–99), Социального фонда России (8 (800) 775–28–02) и авиакомпании "Ангара" (8 (3952) 28–79–20).



По данным СМИ, разбившийся самолет был выпущен 49 лет назад. По данным Росавиации, с 2018 года борт попал минимум в 4 авиационных инцидента. К примеру, в 2018-м он выкатился за пределы рулежной дорожки в Иркутской области, задев мачту и повредив из-за этого левое крыло. Из пассажиров тогда никто не пострадал.

Ошибка пилота или проблемы с техникой?

Фото: телеграм-канал "Дальневосточная транспортная прокуратура"

По данным СМИ, командиром экипажа был 61-летний Вячеслав Логвинов, окончивший Актюбинское летное училище в 1985 году. Его жена рассказала телеграм-каналу "RT на русском", что супруг был прекрасным пилотом с очень большим опытом.

"Хороший отец и дедушка", – добавила она.

Одногруппник Логвинова Александр Верхозин в беседе с РИА Новости назвал случившееся большой трагедией. По его словам, за штурвалом Ан-24 его друг провел много лет и долгое время он летал вторым пилотом.





Александр Верхозин друг Вячеслава Логвинова Ввели в командиры его, когда ему было около 50 лет. Он был очень рад. Виделись с ним лет семь назад в последний раз. Он был веселым, озорным, нормальный человек, хороший друг. Мы с ним постоянно смеялись.

Вместе с Логвиновым рейс выполняли второй пилот Кирилл Плаксин, бортмеханик Владимир Вохминцев и бортпроводница Анастасия Бессмертная. Также в экипаже были два инженерно-технических сотрудника – Алексей Лысенко и Виталий Колтунов. Бывший коллега в беседе с "Аргументами и фактами. Иркутск" назвал всех членов летной команды опытными специалистами.

При этом одна пассажирка Ан-24 чудом не попала на разбившийся самолет. 55-летняя жительница Тынды Марине Авалян уже села в самолет, но покинула его после звонка дочери. Ей срочно понадобилась помощь с приболевшим ребенком.

"Знаете, как только бабушка зашла в квартиру, у внучки тут же все прошло. Живот уже не болит, рвоты нет. Как будто ничего и не было. Все стало хорошо. Это случай один на миллион. Чудо какое-то", – рассказал "Комсомольской правде" родственник женщины Самвел.

Среди версий случившегося рассматриваются техническая неисправность и человеческий фактор, рассказал журналистам первый заместитель руководителя Восточного управления СК на транспорте Владимир Ануфриев.





Владимир Ануфриев первый заместитель руководителя Восточного управления СК на транспорте Начиная от завода-изготовителя и авиакомпании, проверяем, каким образом приобретали этот борт и как его эксплуатировали. Надлежащим ли образом проводились плановое техническое обслуживание, замена агрегатов. По пилотам, когда и как они проходили обучение, повышение квалификации, их опыт, допуск к полетам. Это все в комплексе будет оценено.

При этом, по предварительным данным, перед вылетом Ан-24 был технически исправен, сообщил ТАСС источник в оперативных службах. Также собеседники агентства отметили, что в качестве предварительной версии рассматривается ошибка экипажа, который в плохих погодных условиях мог зацепить сопку при заходе на посадку.

Похожую версию в беседе с "Известиями" выдвинул и заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

"Там сейчас неважные погодные условия. Идет ливневый дождь, хотя ветра и нет, но осадки достаточно серьезные. И там погода резко меняется. <…> Если что-то произошло, почему пилот молчал. Скорее всего, это было какое-то скоротечное поведение, скоротечный процесс", – выразил свою точку зрения эксперт.

Говоря о возрасте лайнера, Заболотский отметил, что "старых самолетов не бывает" – есть исправные и неисправные. Конструкцию Ан-24 он назвал "устаревшей, но очень надежной".

