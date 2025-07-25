Стихийный мемориал в память о жертвах крушения Ан-24 появился в приамурской Тынде

Фото: телеграм-канал "Сергей Гуляев"

Стихийный мемориал в память о жертвах разбившегося самолета Ан-24 появился в Тынде, рассказал мэр города Сергей Гуляев в своем телеграм-канале.

Памятное место расположилось в городском сквере. Жители приносят туда цветы, свечи и мягкие игрушки.

Самолет Ан-24, следовавший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, потерпел крушение 24 июля. Обломки воздушного судна были обнаружены спасателями в 15 километрах от Тынды.

На борту находилось 48 человек, по данным следственных органов, все они погибли. 13 из них были жителями Хабаровского края, также в самолете находился гражданин Китая.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В числе основных версий трагедии – техническая неисправность и человеческий фактор.

Утром 25 июля сотрудники транспортной прокуратуры продолжили работу на месте крушения, в составе правительственной комиссии в Тынду вылетел губернатор Амурской области Василий Орлов. Он подчеркнул, что специалистам предстоит оценить обстановку и принять решение о дальнейших действиях.

