Глава Амурской области в составе правительственной комиссии вылетел к месту крушения Ан-24

Фото: телеграм-канал "Дальневосточная транспортная прокуратура"

Губернатор Амурской области Василий Орлов вылетел в Тынду на место крушения самолета Ан-24 в составе правительственной комиссии, возглавляемой министром транспорта РФ Андреем Никитиным. Об этом сообщил сам Орлов в своем телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что специалистам из комиссии предстоит оценить обстановку и принять решение о дальнейших действиях. Также он отметил, что на месте трагедии продолжаются следственные мероприятия.

Самолет Ан-25, следовавший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, разбился 24 июля. Обломки судна были обнаружены спасателями в 15 километрах от Тынды.

На борту самолета находились 48 человек. По информации СК, все они погибли при крушении. Позже стало известно, что 13 из них были жителями Хабаровского края.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В числе главных версий случившегося названы техническая неисправность и человеческий фактор.

Утром 25 июля сотрудники транспортной прокуратуры продолжили работать на месте крушения. Также там находится заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Вадим Кротов.