Гражданин Китая находился на борту разбившегося самолета Ан-24

Фото: телеграм-канал "Дальневосточная транспортная прокуратура"

Гражданин Китая находился на борту самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области 24 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральное консульство КНР в Хабаровске.

Отмечается, что информацию о гражданине Китая в консульство передали из представительства МИД РФ в Благовещенске. В данный момент сотрудники представительства и генконсульства ведут поиск родных и близких погибшего.

Самолет Ан-25, следовавший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, потрепел крушение в четверг, 24 июля. Обломки воздушного судна были обнаружены спасателями в 15 километрах от Тынды.

На борту самолета находились 48 человек. По данным следственных органов, все они погибли при крушении. Позже выяснилось, что 13 из них были жителями Хабаровского края.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В числе главных версий трагедии названы техническая неисправность и человеческий фактор.

Утром 25 июля сотрудники транспортной прокуратуры продолжили работать на месте крушения. Глава Амурской области Василий Орлов вылетел в Тынду в составе правительственной комиссии.

Губернатор подчеркнул, что специалистам из комиссии предстоит оценить обстановку и принять решение о дальнейших действиях.