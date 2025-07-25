Минтранс РФ: родственникам погибших при крушении Ан-24 выплатят по 5 млн рублей

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Родственникам погибших в крушении самолета Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

Вопросы компенсаций обсудили на заседании комиссии под председательством министра транспорта Андрея Никитина в Тынде. Профильным ведомствам поручено оперативно работать с приемом и рассмотрением заявлений на выплаты.

"Наша задача сегодня – оказать максимальную поддержку семьям, а также выяснить причины и принять меры для недопущения подобных катастроф", – отметил Никитин.

Предусмотрены следующие выплаты на каждого находившегося на борту Ан-24:



2 миллиона 25 тысяч рублей от страховой компании;

2 миллиона рублей – помощь перевозчика;

1 миллион рублей – материальная помощь региональных правительств.

Прочие выплаты будут инициированы согласно законодательству: для людей в служебной командировке, несовершеннолетним детям погибших и другие. Кроме того, за семьями погибших поручено закрепить представителей региональных властей для оперативного решения вопросов.

Затраты на перевозку погибших к местам захоронения взяла на себя авиакомпания "Ангара". Также авиакомпании "Аэрофлот", "Аврора", NordWind, NordStar и S7 выразили готовность помочь в перевозке родственников пассажиров.

На месте крушения самолета удалось обнаружить бортовые самописцы. В ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки. Помимо этого, будет инициирована проверка деятельности "Ангары" на предмет выполнения Федеральных авиационных правил.

Самолет Ан-24 маршрутом Хабаровск – Благовещенск – Тында потерпел крушение 24 июля. На его борту находились 48 человек, по данным следственных органов, все они погибли. Известно, что 13 из них были жителями Хабаровского края, также в самолете находился гражданин Китая.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. В числе основных рассматриваются версии о технической неисправности и человеческом факторе.

Утром 25 июля сотрудники транспортной прокуратуры продолжили работу на месте крушения.

