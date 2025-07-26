Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с крушением самолета Ан-24

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Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину, жителям России и семьям погибших в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области. Текст сообщения представлен Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Глава Северной Кореи подчеркнул, что его страна "разделяет несчастье и горе", переживаемые Россией. В своем сообщении Ким Чен Ын также пожелал руководству РФ "преодолеть боль утраты".

Ранее свои слова соболезнования в связи с трагедией выразил председатель КНР Си Цзиньпин. Он заявил, что был потрясен крушением самолета, повлекшем за собой многочисленные жертвы.

Самолет Ан-24, летевший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, разбился в 15 километрах от места назначения. На борту находились 6 человек экипажа и 43 пассажира, включая пятерых детей. В результате крушения никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В числе основных рассматриваются версии о технической неисправности и человеческом факторе.

Вечером 25 июля в Москву были доставлены бортовые самописцы Ан-24. В ближайшее время специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступят к расшифровке устройств.