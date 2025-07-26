Бортовые самописцы разбившегося Ан-24 доставлены в Москву

Фото: телеграм-канал "Следком"

Бортовые самописцы потерпевшего крушение в Тынде самолета Ан-24 доставлены в Москву, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что в ближайшее время специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступят к расшифровке устройств. В работе комиссии также участвуют специалисты Росавиации.

Самолет Ан-24, следовавший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, потерпел крушение 24 июля. На его борту находились 48 человек, по данным следственных органов, все они погибли. Известно, что 13 из них были жителями Хабаровского края, также в самолете находился гражданин Китая.

По факту авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело. В числе основных рассматриваются версии о технической неисправности и человеческом факторе.

На месте крушения была организована правительственная комиссия. Ей предстоит оценить обстановку и принять решение о дальнейших действиях.