МАК осмотрел черные ящики разбившегося под Тындой Ан-24

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) осмотрели черные ящики потерпевшего крушение самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

"Специалисты МАК выполнили работы по осмотру, вскрытию и извлечению носителей информации из контейнеров, имеющих следы воздействия высоких температур", – говорится в сообщении.

Как уточнили в МАК, носитель параметрической информации (магнитная лента) уничтожена пожаром, однако информация речевого самописца сохранилась.

В настоящий момент проводится анализ записи. Отмечается, что до момента столкновения самолета с землей отказов систем воздушного судна, предварительно, не зафиксировано.

Самолет Ан-24, летевший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, разбился 24 июля в 15 километрах от места назначения. На борту находились 6 человек экипажа и 43 пассажира, включая пятерых детей. В результате крушения никто не выжил.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В числе основных рассматриваются версии о технической неисправности и человеческом факторе.

Бортовые самописцы Ан-24 были доставлены в Москву. В работе комиссии участвуют специалисты МАК и Росавиации.