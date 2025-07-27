Фото: телеграм-канал "Дальневосточная транспортная прокуратура"

Следователи приступили к завершающей стадии работы на месте крушения Ан-24 в Амурской области, передает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

К настоящему моменту были изъяты два двигателя лайнера и другие детали, представляющие интерес для следствия.

Сотрудники МЧС занимаются перемещением крупных обломков самолёта. Также продолжаются допросы пострадавших и свидетелей, проводится изучение изъятых предметов и документов.

Самолет Ан-24, летевший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, разбился 24 июля в 15 километрах от места назначения. На борту находились 6 человек экипажа и 43 пассажира, включая пятерых детей. В результате крушения никто не выжил.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В числе основных рассматриваются версии о технической неисправности и человеческом факторе.

Бортовые самописцы Ан-24 были доставлены в Москву. В работе комиссии участвуют специалисты МАК и Росавиации.