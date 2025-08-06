Reuters: в Гане при аварии вертолета погиб министр обороны

Фото: 123RF/konstantin75

Глава Минобороны Ганы Эдвард Омане Боама погиб при крушении вертолета. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства данной страны.

Однако детали авиакатастрофы пока не приводятся.

Ранее четыре человека погибли в американском штате Аризона в результате крушения санитарного самолета. По данным СМИ, воздушное судно направлялось в местную больницу, чтобы забрать пациента.

Пока причины падения самолета неизвестны. На место происшествия выехали представители Национального совета по безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США для проведения расследования обстоятельств произошедшего.