Самолет Ан-24 с 40 пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы в Тюмени

Фото: телеграм-канал "Уральская транспортная прокуратура"

Самолет Ан-24, который принадлежит авиакомпании А 247, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел утром 18 августа во время взлета воздушного судна в аэропорту Рощино. На борту были 6 членов экипажа и 40 пассажиров, в том числе 13 детей. В результате случившегося никто не получил травм.

Сейчас самолет отбуксирован на стоянку. После произошедшего прокуратура начала проверку по факту соблюдения закона о безопасности полетов.

Выясняют все обстоятельства и причины случившегося следователи Тюменского следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СК РФ. Они также проводят проверку из-за возможного нарушения правил полетов.

"Предварительная причина происшествия – технические неполадки в тормозной системе воздушного судна", – сказано в заявлении пресс-службы ведомства.

В июле самолет Ан-2 выкатился за пределы ВПП в Усть-Большерецком районе Камчатского края. Воздушное судно, на борту которого находились семь человек, летело по маршруту аэропорт Мильково – посадочная площадка Озерновское.

Инцидент произошел во время посадки. В результате ЧП никто не пострадал, однако сам самолет получил повреждения.

