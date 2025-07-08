Самолет Ан-2 выкатился за пределы ВПП на Камчатке

Фото: телеграм-канал "Представитель Росавиации"

Самолет Ан-2 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Усть-Большерецком районе Камчатского края, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, воздушное судно, на борту которого находились семь человек, летело по маршруту аэропорт Мильково – посадочная площадка Озерновское. Инцидент произошел во время посадки.

В результате ЧП никто не пострадал, однако сам самолет получил повреждения. Детали случившегося уточняют сотрудники прокуратуры. Они также инициировали проверку требований закона о безопасности полетов.

Похожий случай ранее произошел в аэропорту иркутского Киренска. Ан-24 авиакомпании "Ангара" летел из Иркутска, после посадки у борта сложилась передняя стойка шасси, из-за чего воздушное судно выкатилось за пределы ВПП. Всех пассажиров эвакуировали, никто из них не пострадал.