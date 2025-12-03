Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 23:17

Происшествия

Авиакомпания Red Wings назвала причину экстренной посадки самолета Москва – Пхукет

Фото: Москва 24

Причиной экстренной посадки самолета Boeing 777 рейса Москва – Пхукет в аэропорту Домодедово стало изменение параметров работы одного из двигателей. Об этом сообщили в авиакомпании Red Wings.

В компании опровергли сообщения ряда СМИ и телеграм-каналов о "пылающем самолете". Отмечается, что борт благополучно совершил посадку в воздушной гавани.

"Red Wings предоставит пассажирам питание и напитки, а также поможет им разместиться в гостнице. Также авиакомпания вынуждено скорректирует расписание нескольких рейсов, о чем заблаговременно предупредит пассажиров", – сообщили в авиакомпании.

Центральное МТУ Росавиации начало расследование авиационного инцидента, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко. В данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

На борту самолета находились 425 человек, из них 13 членов экипажа и 412 пасажиров. В результате произошедшего никто не пострадал.

Пассажирский самолет Москва – Пхукет подал сигнал бедствия из-за технической неполадки вечером 3 декабря, вскоре после вылета из Домодедово. Предварительно, причиной экстренной посадки стало возгорание второго двигателя. Экипаж инициировал тушение пожара и запросил возврат в аэропорт вылета.

Спустя некоторое время борт благополучно приземлился в Домодедово. Аэропорт принял все необходимые меры для посадки.

Читайте также


происшествиятранспорт

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика