Авиакомпания Red Wings назвала причину экстренной посадки самолета Москва – Пхукет

Фото: Москва 24

Причиной экстренной посадки самолета Boeing 777 рейса Москва – Пхукет в аэропорту Домодедово стало изменение параметров работы одного из двигателей. Об этом сообщили в авиакомпании Red Wings.

В компании опровергли сообщения ряда СМИ и телеграм-каналов о "пылающем самолете". Отмечается, что борт благополучно совершил посадку в воздушной гавани.

"Red Wings предоставит пассажирам питание и напитки, а также поможет им разместиться в гостнице. Также авиакомпания вынуждено скорректирует расписание нескольких рейсов, о чем заблаговременно предупредит пассажиров", – сообщили в авиакомпании.

Центральное МТУ Росавиации начало расследование авиационного инцидента, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко. В данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

На борту самолета находились 425 человек, из них 13 членов экипажа и 412 пасажиров. В результате произошедшего никто не пострадал.

Пассажирский самолет Москва – Пхукет подал сигнал бедствия из-за технической неполадки вечером 3 декабря, вскоре после вылета из Домодедово. Предварительно, причиной экстренной посадки стало возгорание второго двигателя. Экипаж инициировал тушение пожара и запросил возврат в аэропорт вылета.

Спустя некоторое время борт благополучно приземлился в Домодедово. Аэропорт принял все необходимые меры для посадки.