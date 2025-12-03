Самолет Москва – Пхукет подал сигнал бедствия из-за возгорания двигателя

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Пассажирский самолет Москва – Пхукет готовится возвратиться в аэропорт Домодедово из-за технической неполадки, передает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

"В настоящее время он находится в зоне ожидания, вырабатывая топливо", – сказал собеседник агентства.

В оперативных службах уточнили, что причиной готовящейся экстренной посадки, по предварительным данным, стало возгорание второго двигателя. Экипаж доложил о происшествии, инициировал тушение пожара и запросил возврат в аэропорт вылета. На борту самолета находятся более 400 человек.

Ранее самолет авиакомпании "Аэрофлот" рейсом Москва – Иркутск совершил незапланированную посадку в Перми из-за показаний системы о повышенном расходе топлива. Решение о посадке было принято командиром рейса в соответствии с правилами безопасности полетов.

На время ожидания пассажиров обеспечили всеми необходимыми услугами, согласно федеральным авиационным правилам.