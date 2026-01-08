Самолет рейса Дубай – Москва вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам

Фото: depositphotos/Chalabala

Самолет авиакомпании UTair рейса Дубай – Москва вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация, что Boeing 767-224, который вылетел из аэропорта Аль-Мактум, якобы подал сигнал бедствия. Уточнялось, что на борту произошла внештатная ситуация, поэтому экипаж принял решение сжигать топливо и начать готовиться к возможной экстренной посадке.

В авиакомпании объяснили, что экипаж, руководствуясь стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, принял решение о возврате в аэропорт вылета по техническим причинам.

"Угрозы безопасности полета нет", – цитирует пресс-службу ТАСС.

По данным сайта Flightradar24, воздушное судно уже совершило посадку в аэропорту Аль-Мактум.

Ранее стало известно, что самолет Airbus A320, следующий рейсом Москва – Ош, вернулся в аэропорт Внуково сразу после вылета. По данным СМИ, экипаж лайнера сообщил о неполадке и благополучно приземлился на территории аэровокзала.

