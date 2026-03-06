График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 08:00

Транспорт

В России могут ограничить рост тарифов такси во время непогоды и ЧС

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минтранс России совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) прорабатывают возможность ограничить рост стоимости поездок на такси в период непогоды и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на ответ министерства главе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову.

Речь идет о возможной фиксации предельного размера повышающего коэффициента к базовому тарифу, который агрегаторы применяют для балансировки спроса и предложения.

В ФАС отметили, что в ряде регионов значение такого коэффициента может достигать трехкратного уровня и выше, что существенно увеличивает стоимость поездки.

"При таких обстоятельствах целесообразно рассмотреть возможность проработки вопроса регулирования особенностей установления и размера коэффициента", – пояснили в ведомстве.

Минтранс также заявил о готовности обсуждать возможные изменения законодательства на площадке профильного комитета Госдумы.

В отрасли, в свою очередь, объясняют рост тарифов в непогоду увеличением издержек перевозчиков: сложные дорожные условия и пробки увеличивают время выполнения заказов и расход топлива. При этом участники рынка предупреждают, что административное ограничение тарифов может привести к сокращению числа доступных автомобилей и увеличению времени ожидания такси.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил законодательно закрепить требование об обязательном наличии в такси детских кресел.

В настоящее время для поездки с ребенком в такси требуется заказывать машину по специальному тарифу или указывать в примечаниях необходимость детского кресла. В противном случае авто может приехать без необходимого оборудования.

Читайте также


транспорт

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика