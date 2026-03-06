В России могут ограничить рост тарифов такси во время непогоды и ЧС

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минтранс России совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) прорабатывают возможность ограничить рост стоимости поездок на такси в период непогоды и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на ответ министерства главе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову.

Речь идет о возможной фиксации предельного размера повышающего коэффициента к базовому тарифу, который агрегаторы применяют для балансировки спроса и предложения.

В ФАС отметили, что в ряде регионов значение такого коэффициента может достигать трехкратного уровня и выше, что существенно увеличивает стоимость поездки.

"При таких обстоятельствах целесообразно рассмотреть возможность проработки вопроса регулирования особенностей установления и размера коэффициента", – пояснили в ведомстве.

Минтранс также заявил о готовности обсуждать возможные изменения законодательства на площадке профильного комитета Госдумы.

В отрасли, в свою очередь, объясняют рост тарифов в непогоду увеличением издержек перевозчиков: сложные дорожные условия и пробки увеличивают время выполнения заказов и расход топлива. При этом участники рынка предупреждают, что административное ограничение тарифов может привести к сокращению числа доступных автомобилей и увеличению времени ожидания такси.

