06 марта, 09:03

Спорт

CEV допустила молодежные сборные РФ до турниров по волейболу

Фото: 123RF.com/sinenkiy

Европейская конфедерация волейбола (CEV) допустила молодежные российские сборные до участия в международных соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

"CEV приняла решение допустить молодежные команды России до участия в европейских турнирах, которые, в свою очередь, являются отборочными на международные, в полноценном статусе, под флагом и с гимном страны", – говорится в сообщении.

Ранее Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допустила россиян и белорусов до участия в турнирах в четверках и восьмерках в нейтральном статусе. При этом раньше допуск распространялся только на одиночные и парные соревнования.

В Кремле считают, что все атлеты должны свободно состязаться под флагами своих стран. Спорту не следует быть жертвой политики, указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Международная федерация тяжелой атлетики разрешила россиянам выступать с флагом и гимном

