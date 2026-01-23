Российских штангистов до 20 лет допустили до турниров с флагом и гимном

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разрешила спортсменам из России и Белоруссии в возрасте до 20 лет выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном стран. Об этом сообщила пресс-служба IWF.

Впервые новое правило будет применено на чемпионате мира среди юниоров, который пройдет в египетском городе Исмаилия с 2 по 8 мая этого года. Также российские и белорусские юниоры смогут поехать на молодежный чемпионат мира в колумбийском Кали, который запланирован на 5–11 июля.

Ранее Объединенный мир борьбы (UWW) разрешил россиянам в возрасте до 24 лет выступать на международных турнирах с использованием национальной символики. При этом вопрос о допуске взрослых спортсменов еще открыт. Его обсудят на одном из ближайших заседаний.

В декабре 2025 года исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить российских и белорусских атлетов на юношеские соревнования под национальными флагами и с исполнением гимна.

Такое решение распространяется на граждан России и Белоруссии как в индивидуальных, так и в командных видах спорта, однако условия участия будут зависеть от регламентов каждой федерации.