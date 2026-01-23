Российские борцы до 24 лет допущены до турниров с флагом и гимном

Фото: РИА Новости/Александар Джорович

Объединенный мир борьбы (UWW) разрешил россиянам в возрасте до 24 лет выступать на международных турнирах с флагом и гимном страны. Об этом ТАСС рассказал вице-президент и член бюро организации, глава Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили.

При этом вопрос о допуске взрослых спортсменов еще открыт. Его обсудят на одном из ближайших заседаний.

Ранее Всемирная федерация керлинга (World Curling) разрешила юниорским сборным России выступать на международных турнирах с использованием национальной символики. Они смогут выходить на соревнованиях под флагами, с исполнением гимна и официальным указанием страны.

В декабре 2025 года исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить российских и белорусских атлетов на юношеские соревнования под национальными флагами и с исполнением гимна.

Такое решение распространяется на граждан России и Белоруссии как в индивидуальных, так и в командных видах спорта, однако условия участия будут зависеть от регламентов каждой федерации.