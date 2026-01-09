Пять стран обжаловали в CAS решение FIDE снять санкции со сборных России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пять стран обжаловали в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной шахматной федерации (FIDE), согласно которому с российских и белорусских команд должны быть сняты ограничения на участие в международных турнирах. Об этом сообщает пресс-служба эстонской организации.

Апелляция была подана в понедельник, 5 января, шахматными федерациями Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии. По мнению данных стран, FIDE грубо нарушила собственный устав, а также механизм законного принятия решений в рамках управления международным спортом.

Помимо этого, как указали федерации Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии, FIDE не учла рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете участия сборных РФ и Белоруссии, а также об использовании этими командами национальных символов.

В связи с этим вышеуказанные организации планируют добиться проведения независимой юридической проверки.

12 декабря совет FIDE направил генеральной ассамблее инициативу, в рамках которой предложил вернуть национальную символику российским и белорусским спортсменам, принимающим участие в юниорских турнирах. Также организация указала, что россиян нужно допустить до командных турниров в нейтральном статусе.

Через два дня Генассамблея FIDE поддержала допуск россиян на международные турниры с национальной символикой. За это решение проголосовали 61 из 112 делегатов, против высказался 51. При этом 14 стран решили воздержаться, а 15 не приняли участие в голосовании.

Однако позднее FIDE отложила окончательное решение по допуску россиян к турнирам из-за необходимости юридических консультаций, в том числе с МОК.

