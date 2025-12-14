Генассамблея FIDE поддержала допуск российских шахматистов до турниров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) поддержала допуск россиян до участия в международных турнирах с национальной символикой. Запись заседания размещена на Youtube-канале.

"Снять все действующие ограничения, связанные с шахматными федерациями России и Белоруссии. Разрешить игрокам из вышеупомянутых стран участвовать во всех мероприятиях FIDE, как индивидуальных, так и командных", – говорится в заявлении.

За допуск шахматистов проголосовали 61 из 112 делегатов, против высказался 51. При этом 14 стран решили воздержаться, а 15 не приняли участие в голосовании.

12 декабря совет FIDE направил генеральной ассамблее инициативу, в рамках которой предложил вернуть российским и белорусским спортсменам, принимающим участие в юниорских турнирах, национальную символику. Также организация указала, что россиян нужно допустить до командных турниров в нейтральном статусе.

В январе FIDE допустила к юношеским соревнованиям некоторых шахматистов из России и Белоруссии. Речь идет о спортсменах не старше 18 лет. Кроме того, в состязаниях могут участвовать атлеты с ограниченными возможностями.

При этом тогда ограничения в отношении национальной символики были сохранены. Спортсмены могли участвовать в турнирах только под нейтральным флагом и в нейтральном статусе. Кроме того, они имели право выступать только в личных турнирах.

