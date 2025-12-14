FIDE отложила решение по допуску россиян к турнирам

Фото: ТАСС/Zuma

Международная шахматная федерация (FIDE) отложила окончательное решение по допуску россиян к турнирам из-за необходимости юридических консультаций. Об этом заявил президент организации Аркадий Дворкович.

"Мы продолжаем юридические консультации, наши коллеги формулируют предложения, включая голосование между двумя резолюциями", – цитирует его РИА Новости.

По словам главы FIDE, организация обсудит вопрос снятия ограничений с российских шахматистов после консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Ранее Генассамблея FIDE поддержала допуск россиян до участия в международных турнирах с национальной символикой. За допуск шахматистов проголосовали 61 из 112 делегатов, против высказался 51. При этом 14 стран решили воздержаться, а 15 не приняли участие в голосовании.

12 декабря совет FIDE направил генеральной ассамблее инициативу, в рамках которой предложил вернуть российским и белорусским спортсменам, принимающим участие в юниорских турнирах, национальную символику. Также организация указала, что россиян нужно допустить до командных турниров в нейтральном статусе.

