06 марта, 09:28

Транспорт

РЖД впервые запустят пассажирское ж/д сообщение из Иркутска в Китай

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Российские железные дороги (РЖД) впервые запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Иркутска в Китай. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию.

Беспересадочные вагоны из Иркутска и Читы с 6 и 7 марта организуются совместно с возобновлением курсирования поезда Забайкальск – Маньчжур с 8 марта. Билеты на эти составы продаются в кассе и онлайн.

Отмечается, что стоимость мест на первый рейс начиналась от 29 953 рублей. Время в пути составит 1 день 13 часов 15 минут. Отправляются вагоны из Иркутска в 21:45 по местному времени. При этом билеты на поезд из Китая в Иркутск можно купить только в КНР.

Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было возобновлено в декабре 2024 года после остановки в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что отправление единственного в 2026 году туристического поезда "Рица" из Москвы в Абхазию запланировано на 9 октября. Маршрут предусматривает остановки в Новороссийске, Гагре, Сухуме, Сочи и Ростове-на-Дону. Поездка продлится 7 дней с возвращением в российскую столицу.

