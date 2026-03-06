В ГД предложили установить минимальный размер почасовой оплаты труда

Фото: depositphotos/puhhha

В России предложили установить минимальный размер почасовой оплаты труда (МРОЧ). Соответствующий законопроект уже направлен в правительство РФ, заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Необходимо закрепить такое понятие, как минимальный размер почасовой оплаты в отношении категории граждан, которые работают в формате неполной занятости", – приводит слова депутата ТАСС.

Нилов отметил, что нововведение позволит рассчитывать стоимость часа "исходя из того, что человек может работать несколько часов в неделю".

Предложение предусматривает ежегодное установление МРОЧ одновременно с МРОТ. При этом показатель не может быть ниже стоимости часа работы, исчисленной из МРОТ, а сам минимальный размер почасовой оплаты должен быть гарантированно обеспечен.

В пояснительной записке также указано, что сейчас при работе на условиях частичной занятости зарплата, рассчитанная на основе месячного МРОТ, часто оказывается существенно ниже прожиточного минимума.

Разработку порядка определения среднемесячного количества рабочих часов, которое будет используется для расчета, предлагается поручить Минтруда РФ.

Как ранее сообщил Нилов, минимальный размер оплаты труда к 2030 году должен увеличиться как минимум на 8 тысяч рублей. По его словам, через 4 года он должен быть не менее 35 тысяч рублей в месяц. При этом в данный момент МРОТ составляет более 27 тысяч рублей.

Всего на уровне МРОТ в России зарплату получают около 4,5 миллиона человек.