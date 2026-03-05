Форма поиска по сайту

РИА Новости: зарплаты в нефтегазовой сфере и финансах превысили 400 тысяч рублей в России

Фото: depositphotos/spaxiax

По итогам декабря средняя зарплата в финансовом секторе и нефтегазовой отрасли в России превысила 400 тысяч рублей, выяснило агентство РИА Новости, проанализировав данные статистики.

Лидерами стали финансисты и страховщики – 458 тысяч рублей, а также специалисты по добыче нефти и газа – 411 тысяч рублей.

Сотрудники воздушного и космического транспорта получали в среднем 348 тысяч рублей, работники международных организаций – 334 тысячи.

Средняя зарплата по стране в декабре составила почти 140 тысяч рублей, при этом годом ранее она была 129 тысяч. Показатель рассчитывается до вычета налогов, включает премии и учитывает доходы всех работников, включая тех, кто получает сверхвысокие зарплаты.

Ранее сообщалось, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году должен вырасти как минимум на 8 тысяч рублей. Через четыре года он может составить не менее 35 тысяч рублей в месяц. Это тот минимальный размер, который должен зарабатывать россиянин, работающий в формате полной занятости.

