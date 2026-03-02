Минфин РФ предложил освободить от НДС организации и ИП в сфере общепита

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Минфин РФ предлагает освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) организации и индивидуальных предпринимателей (ИП) в сфере общественного питания с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В частности, предлагается освободить организации на упрощенной системе налогообложения (УСН) и патентной системе налогообложения (ПСН), которые стали плательщиками с 2026 года, без необходимости соблюдения условия о соответствии уровня средней зарплаты за прошлый год средней зарплате по региону.

Ранее сообщалось, что более 3 тысяч предпринимателей воспользовались разделом "Налоговая реформа" в ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ). Там собрана актуальная информация о новых изменениях в налоговом законодательстве.

Например, предприниматели могут самостоятельно изучить обновленные нормы, касающиеся налогов и страховых взносов. Также там есть памятки и инструкции по основным вопросам налогообложения.