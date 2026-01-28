В ГД выразили уверенность в скором снижении ставки НДС

Фото: depositphotos/Professor25

Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) произойдет в России в довольно короткие сроки, уверен глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Судя по моим встречам с бизнесом, он (бизнес. – Прим. ред.) понимает, что это решение вынужденное и это решение позволит нам решить социальные вопросы и вопросы обороноспособности и инвестиционного развития", – сказал Аксаков в эфире телеканала "Россия 24".

Владимир Путин указывал, что повышение НДС с 20 до 22% является временной мерой, напомнил депутат. Поэтому сейчас главное дать бизнесу возможность войти в новую систему налогообложения и адаптироваться к новым требованиям, уверен Аксаков.

С 1 января также стали облагаться налогами ряд платежных операций и банковских услуг. Льготный режим НДС был отменен на выпуск и обслуживание карт, эквайринг и обработку информации по картам. При этом налогом на добавочную стоимость все еще не облагаются операции по переводу средств по счетам, включая операции, проведенные в рамках Системы быстрых платежей (СБП).

