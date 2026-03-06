06 марта, 09:15Политика
Более 3 тысяч жилых домов получили повреждения при ударах США и Израиля по Ирану
Фото: ТАСС/Zuma
В ходе ударов США и Израиля по Ирану повреждены 3 643 гражданских объекта, включая 3 090 жилых домов, сообщает Fars со ссылкой на главу иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.
Кроме того, повреждены 528 торговых центров, 14 медицинских и фармацевтических учреждений, а также 9 центров Красного Полумесяца. В ходе атак задеты и несколько автомобилей экстренных служб.
Колливанд добавил, что больше всего ударов пришлось именно по гражданской инфраструктуре Тегерана.
"Большинство целей ударов – густонаселенные жилые районы. По словам аналитиков, это свидетельствует о полном преобладании гражданской природы целей", – указал он.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в ответ Исламская Республика тоже начала атаки на еврейское государство и американские военные базы на Ближнем Востоке.
По последним данным, число погибших в Иране возросло до 1 230 человек.
В Пентагоне недавно заявили об усилении своей военной группировки на Ближнем Востоке, которая будет задействована в операции.
