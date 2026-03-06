Intelligence Online: ЦРУ помогло установить местонахождение Хаменеи перед его убийством

Фото: ТАСС/АР/Vahid Salemi

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США помогло установить местонахождение верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом пишет Intelligence Online.

По данным портала, американские разведданные послужили сигналом к началу совместной операции США и Израиля "Эпическая ярость". При этом отмечается, что в минувшие выходные директор ЦРУ Джон Рэтклифф находился вместе с президентом США Дональдом Трампом в импровизированном центре для работы с секретной информацией в резиденции Мар-а-Лаго.

Газета The New York Times также указала на ведущую роль американского ведомства в выслеживании Хаменеи. Однако журналисты утверждают, что утечка информации о решающем вкладе ЦРУ может вызвать раздражение в Израиле.

В материале издания говорится, что перед началом операции по убийству иранского руководства не все американские законодатели были убеждены доводами разведки об угрозе со стороны Тегерана. Ситуация осложняется тем, что в результате были убиты иранские чиновники, которые ранее рассматривались Вашингтоном в качестве потенциальных партнеров по диалогу.

Хаменеи погиб в результате совместной военной кампании США и Израиля против Ирана. В связи с его гибелью в республике был объявлен 40-дневный траур. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан пообещал, что убийство верховного лидера не останется безнаказанным.

СМИ писали, что убийство Хаменеи стало возможным благодаря собранным израильской разведкой данным. Утверждалось, что Израиль взломал дорожные камеры в Тегеране. Изображения с них шифровались и передавались на серверы в Тель-Авиве и на юге Израиля.

В Иране уже определили кандидатов на пост верховного лидера страны. По данным журналистов, занять место погибшего аятоллы должен его сын Моджтаба Хаменеи.