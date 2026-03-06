График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 09:56

Общество
Юрист Салкин: за любовные надписи на асфальте грозит штраф до 2,5 тыс руб

Юрист рассказал о штрафах за оставленные на асфальте признания в любви к 8 Марта

Фото: 123RF.com/romantiche

Россиянам могут грозить штрафы за признания в любви, оставленные на асфальте в честь Международного женского дня, 8 Марта. Об этом News.ru сообщил юрист Михаил Салкин.

По его словам, если надписи сделаны несмывающимися детскими мелками, то обычно за это привлекают по региональным нормам по благоустройству. В Москве за такие действия граждан могут оштрафовать на сумму от 500 рублей до 2,5 тысячи.

Ранее флорист Валентина Сафронова рассказала, как правильно выбрать цветы на 8 Марта. Розы должны быть с прилегающим зеленым околоцветником, а тюльпаны – с закрытыми бутонами.

При выборе любых цветов специалист рекомендовала следить за отсутствием коричневых или слегка серых пятен на листьях, лепестках и стеблях. Это может быть признаком мучнистой росы и того, что растение болеет.

Цветы будут дарить женщинам на улицах Москвы 8 Марта

