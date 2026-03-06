График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 11:09

Общество
Сомнолог Гаврилова: полчаса сна днем могут дать новую волну бодрости

Эксперт рассказала, сколько сна нужно днем для новой волны бодрости

Фото: depositphotos/choreograph

Короткого дневного сна от 10 до 30 минут может быть достаточно взрослым людям, чтобы отдохнуть и получить новую волну бодрости. Об этом aif.ru рассказала член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова.

Такой метод подходит тем, кто рано просыпается и чувствует усталость во второй половине дня, а также страдающим от хронических заболеваний и повышенной утомляемости. При этом перерыв на отдых не должен переходить в фазу глубокого сна, чтобы не сбить ритм биологических часов.

"Если дневной сон длится более получаса, человек может погрузиться в глубокие стадии сна, и пробуждение будет тяжелым. Это может вызвать головную боль, разбитость и снижение ясности мышления", – предупредила сомнолог.

Она подчеркнула, что сон в дневное время противопоказан людям с бессонницей: он может негативно повлиять на качество отдыха ночью.

Эксперт отметила, что соблюдение режима дня – самый важный фактор для хорошего сна. Необходимо ложиться и вставать примерно в одно и то же время как в будни, так и в выходные дни.

"Если разница в подъеме по выходным составляет более двух часов, возникает так называемый социальный джетлаг: в будни человек недосыпает из-за раннего подъема на работу и позднего отхода ко сну, а в выходные пытается компенсировать этот дефицит сна", – пояснила Гаврилова.

Такие "качели" можно сравнить с перелетом на несколько часовых поясов. И в том и в другом случае организму нужно время, чтобы перестроиться. Поэтому после выходных бывает трудно уснуть в воскресенье вечером и проснуться рано утром в понедельник, указала сомнолог.

Ранее врач-невролог и сомнолог Елена Баранова объяснила, что женщинам необходимо спать на полчаса дольше, чем мужчинам, из-за особенностей гормонального фона.

В повседневной жизни женщины часто сталкиваются с большей эмоциональной нагрузкой и многозадачностью, пояснила врач. При этом дефицит сна у них встречается в 1,5–2 раза чаще, чем у мужчин.

Россиянам рекомендовали спать в среднем 7 часов в день

