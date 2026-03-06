Уровень доверия россиян Путину составил 77,5%

Фото: kremlin.ru

Уровень доверия россиян Владимиру Путину составил 77,5%. Об этом сообщается на сайте аналитического центра ВЦИОМ со ссылкой на соответствующий опрос, проведенный с 23 февраля по 1 марта.

Кроме того, 73,3% респондентов одобряют деятельность Путина на посту президента. В это же время работу правительства положительно оценили 45,3% россиян, а работу премьер-министра Михаила Мишустина – 47,1% граждан. О доверии Мишустину высказались 57,2% опрошенных.

При этом уровень доверия лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, главе "Справедливой России" Сергею Миронову, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому и председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву составил 32,3, 29,7, 22,4 и 8,3% соответственно.

В свою очередь, уровень поддержки "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "СР" и "Новых людей" составил 31,8, 10,1, 10,2, 6,1 и 9,1%.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал наличие в продаже разнообразных товаров с изображением Путина. По его словам, российский лидер популярен и пользуется доверием граждан самого разного возраста.

