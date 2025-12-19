Путин счел обоснованной президентскую форму правления в России

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Президентская форма правления в России является обоснованной. Об этом заявил Владимир Путин на "Итогах года", отвечая на соответствующий вопрос иностранного журналиста.

Глава государства уточнил, что у российского президента есть большие полномочия, однако контуры этой власти четко обозначены и прописаны в конституции – основном законе страны.

По последним данным, уровень доверия россиян к главе государства составляет 81,4%, а уровень одобрения его работы – 77,9%.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходят в Гостином Дворе. Число вопросов в этом году превысило 3 миллиона. Они будут приниматься до окончания мероприятия.

Обращения можно направить через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.