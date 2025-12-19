Уровень доверия россиян к Путину достиг 81%

Фото: kremlin.ru

Уровень доверия россиян к Владимиру Путину составляет 81,4%. Об этом сообщает аналитический центр ВЦИОМ.

Соответствующий опрос проведен с 8 по 14 декабря. Выяснилось, что уровень доверия к президенту России за неделю вырос на 0,9%. При этом уровень одобрения его деятельности вырос на 1,4% и достиг 77,9%.

Ранее стало известно, что 46% опрошенных россиян положительно оценивают работу правительства. При этом деятельность премьер-министра Михаила Мишустина тогда одобрили 53% россиян.

Поддержка партии "Единая Россия" на тот момент составила 39%, КПРФ – 8%, ЛДПР – 9%, "Справедливая Россия" – 3%, а "Новые люди" получили 4% голосов.

