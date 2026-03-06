График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 10:30

Общество
Врач Чистик: мимозу нежелательно дарить аллергикам и людям с астмой

Врач рассказала, кому не стоит дарить мимозу

Фото: 123RF.соm/serezniy

Мимозу не следует дарить людям с астмой, с чувствительностью к пыльце и аллергией, так как пыльца данного цветка способна привести к чиханию, насморку, зуду глаз и слезотечению. Об этом РИА Новости рассказала врач-терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.

"У мимозы, или акации серебристой, много мелкой летучей пыльцы, которая легко попадает в воздух и на слизистые оболочки. Эта пыльца может вызывать аллергические реакции", – объяснила она.

По словам специалиста, при аллергии на амброзию, полынь или луговые травы может появиться перекрестная реакция. Как отметила врач, молодые люди могут не догадываться об аллергии возлюбленной, поэтому лучше и не дарить мимозу.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, как правильно выбрать цветы на 8 Марта. Она подчеркнула, что у роз должен быть прилегающий зеленый околоцветник, а тюльпаны лучше покупать с закрытыми бутонами.

Если лепестки зеленые и как бы обнимают бутон – это признак того, что цветок срезан относительно недавно. Если же лепестки загибаются, как бы смотрят вниз, значит, жизнь в вазе будет достаточно короткой.

