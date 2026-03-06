Скончался режиссер фильма "Театр" Янис Стрейч

Фото: ТАСС/ITAR/Игорь Агеенко

Латвийский режиссер Янис Стрейч, который снял экранизацию романа Сомерсета Моэма "Театр", ушел из жизни 5 марта. Об этом сообщает портал "Кинотеатр.ру".

Режиссеру было 89 лет.

Популярный в СССР фильм "Театр" вышел в 1978 году. В кинокартине снялись Вия Артмане, Эльза Радзиня, Гунарс Цилинский (Цилинскис) и Ивар Калныньш.

Стрейч родился в 1936 году. В 1963-м он окончил режиссерское отделение Латвийской государственной консерватории, где обучался в мастерской А. Лейманиса. Тогда же он начал работать на Рижской киностудии.

С 1991 по 1995 год он являлся председателем Союза кинематографистов Латвии, а в 1999-м стал почетным членом Академии наук Латвии. Также режиссер был заслуженным деятелем искусств Латвийской ССР.

