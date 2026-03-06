Петербуржец в Кемерове распилил чужой сейф и украл 1 млн рублей по указанию мошенников

Фото: телеграм-канал "Полиция Кузбасса"

В Кемерове задержали жителя Санкт-Петербурга, который распилил чужой сейф по указанию мошенников и украл деньги, сообщили в пресс-службе полиции Кузбасса.

К правоохранителям отдела "Рудничный" УМВД России по городу Кемерово обратился 41-летний местный житель, который рассказал, что из его сейфа похитили 1 миллион рублей. Правоохранители установили, что это сделал 21-летний петербуржец.

Выяснилось, что 16-летней дочери потерпевшего позвонил незнакомец. Он представился сотрудником финмониторинга и заявил о якобы оформленной от ее имени доверенности на лицо, причастное к террористической деятельности. Злоумышленник запугал подростка и потребовал сообщить о хранящихся дома деньгах, а также сделать фотографии жилища и отправить их на указанный номер телефона.

Увидев на фото сейф, мошенник сказал, что там хранятся денежные средства, которые нужно задекларировать, иначе родителей девочки привлекут к уголовной ответственности. В результате подросток назвала адрес, рассказала, когда мамы с папой не будет дома, и положила ключ под коврик у входной двери.

В это время мошенники связались с мужчиной из Санкт-Петербурга. "Сотрудник правоохранительных органов" сообщил, что от его имени на портале Госуслуг также оформлена доверенность. Чтобы избежать уголовного наказания, мужчина должен был оказать содействие в "обезвреживании преступников".

Следуя инструкциям, житель Санкт-Петербурга прилетел в Кемерово, купил болгарку, пришел по указанному адресу в назначенное время и вошел в дом, используя оставленный ключ. После этого он распилил сейф и похитил деньги, с которыми улетел в Москву. В столице он передал 1 миллион рублей курьеру.

В результате сотрудники уголовного розыска УМВД России по Кемерово задержали молодого человека в Санкт-Петербурге и доставили его в Кузбасс, где он был заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Петербуржцу грозит до 5 лет лишения свободы.

