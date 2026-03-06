Полиция ликвидировала сеть нелегальных узлов связи в Московском регионе

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Сотрудники уголовного розыска МВД и ФСБ России ликвидировали сеть нелегальных узлов связи в Московском регионе. Им удалось задержать четырех участников организованной группы, подозреваемых в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в МАХ.

По предварительным данным, злоумышленники нашли эту работу через интернет. В арендованных квартирах столичного региона они разместили сим-боксы и обеспечивали их непрерывную работу. При этом задержанные действовали по указанию анонимных кураторов.

Благодаря оборудованию мошенники из-за рубежа использовали номера российских операторов связи для звонков россиянам. За это участники преступной группы получали денежное вознаграждение.

Во время обысков полиция нашла и изъяла более 1 тысячи сим-карт, 9 сим-боксов, роутеры, ноутбуки, телефоны, банковские карты и другое. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ. Подозреваемые были арестованы.

Ранее группировку, которая обеспечивала работу сим-боксов для массовых телефонных атак на россиян, выявили в Москве. В рамках дела были задержаны 29 администраторов, операторов, активаторов и курьеров. Им были предъявлены обвинения и избраны меры пресечения.

