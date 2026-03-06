ВС РФ освободили Сосновое в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия установила контроль над населенным пунктом Сосновое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, поселок освободили 5 марта подразделения группировки войск "Запад".

Ранее российские военные ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса противника, его военным аэродромам и объектам энергетической инфраструктуры. Операция стала ответом на атаки украинских военнослужащих на объекты гражданской инфраструктуры в России.

До этого военные нанесли удары по объектам топливо-энергетического комплекса Украины и местам хранения БПЛА дальнего действия. Для выполнения боевой задачи использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.