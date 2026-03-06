График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 11:22

Культура

Суд взыскал 847 тыс рублей с севшего на трон Павла I посетителя "Эрмитажа"

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд в Санкт-Петербурге взыскал 847 тысяч рублей с посетителя "Эрмитажа", который сел на трон магистра Мальтийского ордена конца XVIII века, принадлежавший императору Павлу I. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"Суд взыскал с Александра Дробышева стоимость реставрационных работ – 825 813 рублей 59 копеек, а также госпошлину в 21 516 рублей", – написала она в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в марте 2025 года. Посетитель сел на трон несмотря на запрет, а после замечания смотрительницы встал на подножную скамью и повредил экспонат. Сиденье трона было деформировано, произошли разрывы ткани бархата на поверхности сиденья и подножной скамьи, на которой также обнаружили трещины.

На досудебную претензию виновник случившегося никак не отреагировал, поэтому "Эрмитаж" потребовал взыскать с него сумму, необходимую для проведения реставрационных работ, в судебном порядке.

судыкультурарегионы

