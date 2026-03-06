Подстанция загорелась в Абинском районе Кубани после атаки БПЛА

Фото: depositphotos/gyn9037

В результате падения обломков БПЛА в Абинском районе Краснодарского края загорелась подстанция. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Возгорание возникло в хуторе Бережном. Пострадали 2 человека. Медики оказали им необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

В ликвидации пожара задействованы сотрудники оперативных и специальных служб. Огонь охватил 120 квадратных метров.

Ранее пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской Краснодарского края после падения обломков БПЛА. В результате никто не пострадал. Возгорание удалось потушить через несколько часов.

