Пострадавшие при атаке ВСУ на Севастополь получили ранения осколками стекла

Фото: МАХ/"РаZVожаев"

Девять человек, которые пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, получили ранения осколками стекла. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на своей странице в MAX.

Он отметил, что медики оказали всем необходимую помощь. Два человека с осколочными ранениями средней тяжести пока находятся в стационаре, остальных отпустили домой.

По словам губернатора, основной удар пришелся на дом на улице Ефремова, 8. Сейчас городские службы начали демонтировать опасные конструкции на балконах. Планируется как можно быстрее восстановить тепловой контур.

"По деревянным рамам вопрос решим уже сегодня – вставим стекла. По пластиковым стеклопакетам замерщики придут сегодня, заказы уйдут в работу немедленно", – написал он.

Также сейчас оценивается нанесенный ущерб, добавил Развожаев. Составляются описи, все фиксируется. Кроме того, волонтеры "Единой России" помогают жильцам с уборкой: выносят битое стекло и обломки конструкций, приводят в порядок квартиры.

Всего в городе повреждены десять жилых домов и три автомобиля. Обесточены несколько объектов. При этом аварийные бригады делают все, чтобы восстановить энергоснабжение в течение дня.

Как рассказал Развожаев, беспилотник был наполнен взрывчаткой и металлическими элементами. По словам губернатора, это терроризм против мирного населения. Он призвал жителей укрываться при сигналах тревоги и не подходить близко к окнам, так как их осколки являются главной причиной ранений.

Девять человек пострадали в результате атаки БПЛА на Севастополь в ночь на 6 марта. Трое из них – дети. Также обломки сбитых беспилотников повредили газовую трубу и подстанцию в городе. Обесточены оказались части Ленинского и Нахимовского районов, улица Жидилова и генерала Мельника.

