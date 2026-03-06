График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 11:17

Происшествия

Пострадавшие при атаке ВСУ на Севастополь получили ранения осколками стекла

Фото: МАХ/"РаZVожаев"

Девять человек, которые пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, получили ранения осколками стекла. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на своей странице в MAX.

Он отметил, что медики оказали всем необходимую помощь. Два человека с осколочными ранениями средней тяжести пока находятся в стационаре, остальных отпустили домой.

По словам губернатора, основной удар пришелся на дом на улице Ефремова, 8. Сейчас городские службы начали демонтировать опасные конструкции на балконах. Планируется как можно быстрее восстановить тепловой контур.

"По деревянным рамам вопрос решим уже сегодня – вставим стекла. По пластиковым стеклопакетам замерщики придут сегодня, заказы уйдут в работу немедленно", – написал он.

Также сейчас оценивается нанесенный ущерб, добавил Развожаев. Составляются описи, все фиксируется. Кроме того, волонтеры "Единой России" помогают жильцам с уборкой: выносят битое стекло и обломки конструкций, приводят в порядок квартиры.

Всего в городе повреждены десять жилых домов и три автомобиля. Обесточены несколько объектов. При этом аварийные бригады делают все, чтобы восстановить энергоснабжение в течение дня.

Как рассказал Развожаев, беспилотник был наполнен взрывчаткой и металлическими элементами. По словам губернатора, это терроризм против мирного населения. Он призвал жителей укрываться при сигналах тревоги и не подходить близко к окнам, так как их осколки являются главной причиной ранений.

Девять человек пострадали в результате атаки БПЛА на Севастополь в ночь на 6 марта. Трое из них – дети. Также обломки сбитых беспилотников повредили газовую трубу и подстанцию в городе. Обесточены оказались части Ленинского и Нахимовского районов, улица Жидилова и генерала Мельника.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика