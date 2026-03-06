WSJ: ОАЭ рассматривают возможность заморозки иранских активов

Фото: 123RF.com/irstone

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассматривают возможность заморозки активов Ирана на миллиарды долларов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным СМИ, если ОАЭ пойдут на такой шаг, то Исламская Республика столкнется с серьезными ограничениями в доступе к иностранной валюте и международным торговым сетям.

Как рассказали собеседники газеты, представители Абу-Даби в частном порядке предупредили Тегеран о возможности принятия таких мер. Кроме того, власти ОАЭ могут ввести специальные меры для борьбы с незаконными операциями Ирана, утверждают источники.

Израиль и США атаковали Иран 28 февраля в ходе военной операции. В ответ на это Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам, расположенным в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Бизнесмен из ОАЭ Халаф Ахмад аль Хабтур обратился с открытым письмом к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и поинтересовался, по какой причине тот решил провести операцию и задумывался ли он о последствиях возможной эскалации.