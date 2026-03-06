График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 11:35

Политика
Главная / Новости /

WSJ: ОАЭ рассматривают возможность заморозки иранских активов

ОАЭ могут заморозить иранские активы

Фото: 123RF.com/irstone

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассматривают возможность заморозки активов Ирана на миллиарды долларов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным СМИ, если ОАЭ пойдут на такой шаг, то Исламская Республика столкнется с серьезными ограничениями в доступе к иностранной валюте и международным торговым сетям.

Как рассказали собеседники газеты, представители Абу-Даби в частном порядке предупредили Тегеран о возможности принятия таких мер. Кроме того, власти ОАЭ могут ввести специальные меры для борьбы с незаконными операциями Ирана, утверждают источники.

Израиль и США атаковали Иран 28 февраля в ходе военной операции. В ответ на это Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам, расположенным в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Бизнесмен из ОАЭ Халаф Ахмад аль Хабтур обратился с открытым письмом к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и поинтересовался, по какой причине тот решил провести операцию и задумывался ли он о последствиях возможной эскалации.

Около 16 тысяч россиян покинули страны Персидского залива

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политикаэкономиказа рубежом

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика