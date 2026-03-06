Фото: 123RF.com/laures

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Сочи утром 6 марта. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Андрей Прошунин.

По его информации, инфраструктура не повреждена, а сведения о происшествиях в Единую дежурно-диспетчерскую службу не поступали. Эпицентр находился в море, добавил глава города.

В прошлый раз землетрясение магнитудой 4,4 фиксировали в 33 километрах от Сочи 3 марта. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В этот же день произошло повторное сейсмособытие. Магнитуда подземных толчков составила 4,7. При этом эпицентр второго землетрясения располагался недалеко от эпицентра первого.