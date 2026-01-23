ВС РФ освободили Симиновку в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Симиновка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило ведомство, установить контроль над селом удалось подразделениям группировки войск "Север", которые провели активные наступательные действия.

Всего за неделю было освобождено 5 населенных пунктов, включая Симиновку. В их число также вошли Приволье и Новопавловка в ДНР, Прилуки и Павловка в Запорожской области.

За 2025 год под контроль ВС РФ перешло 334 населенных пункта и 6 460 квадратных километров территории. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркивал, что формирования армии России ведут наступление практически по всему фронту. Соединения и воинские части продвигаются вглубь обороны противника, нанося ему урон.

Ранее армия России поразила формирования бригады спецназначения "Азов" (организация признана в РФ террористической и запрещена), склад хранения барражирующих припасов, места подготовки и запуска БПЛА, а также объекты энергетики, используемые в интересах противника.