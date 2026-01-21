Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли поражение формированиям бригады спецназначения "Азов" (организация признана в РФ террористической и запрещена). Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Кроме того, ВС РФ поразили склад хранения барражирующих боеприпасов, места предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия и объекты энергетики, которые используются в интересах ВСУ.

Ранее армия России освободила населенные пункты Новопавловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Павловка в Запорожской области. Контроль над первым селом был взят благодаря подразделениям группировки "Центр". Освобождением второго пункта занимались подразделения группировки "Днепр".

Вместе с тем глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российским военным осталось примерно 30 километров до Славянска. После освобождения села Приволье, расположенного в 19 километрах от указанного города, оказалась практически перекрыта логистика ВСУ, указал он.

